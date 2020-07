Sassuolo, paura per Rogerio: trasportato in ospedale dopo un colpo alla testa in allenamento (Di martedì 14 luglio 2020) paura per Rogerio.Il difensore del Sassuolo, nel finale della seduta odierna di allenamento, ha subito un colpo alla testa. dopo l'intervento del medico sociale, che lo ha immobilizzato, il giocatore è stato trasportato in ospedale e nelle prossime ore verrà sottoposto a degli accertamenti. Il brasiliano per tutta la durata del trasferimento presso la struttura sanitaria è rimasto cosciente. Inevitabilmente, però, non sarà disponibile in occasione della gara di domani contro la Juventus, valida per la trentatreesima giornata di Serie A.Sassuolo-Juventus, De Zerbi scopre le carte: "Ecco chi giocherà contro i bianconeri" Leggi su mediagol

