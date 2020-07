Roma, Fonseca: “Dobbiamo continuare a giocare così” (Di martedì 14 luglio 2020) Paulo Fonseca torna a vedere il sereno. Due vittorie di fila hanno ridato spensieratezza alla squadra e all’ambiente e ora la Roma corre verso il prossimo insidioso impegno contro un Verona reduce da una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre giornate: “Sarà una partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il Verona”. Così il tecnico portoghese ha commentato la sfida contro i veneti in programma domani alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico. Dopo il successo in rimonta con il Parma, la formazione giallorossa è riuscita a dare continuità ... Leggi su sportface

OfficialASRoma : Le insidie della sfida contro il Verona, il sistema di gioco e le condizioni di Zaniolo. Paulo Fonseca ha risposto… - sportface2016 : #ASRoma, Fonseca: 'Contro il #Verona partita difficile, servirà concentrazione' - MagicoMagicoEmi : RT @SkySport: Roma-Verona, Fonseca: 'Ancora difesa a tre, in porta torna Pau Lopez' - SkySport : Roma-Verona, Fonseca: 'Ancora difesa a tre, in porta torna Pau Lopez' - HellasLive : #Roma, #Fonseca: “Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il #Verona” -