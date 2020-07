Riparazione di una perdita: giovedì interruzione idrica in zona Pezzapiana (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica, che a causa di lavori di manutenzione finalizzati alla Riparazione di una perdita su una condotta nel distretto di Pezzapiana nel Comune di Benevento, sarà costretta a sospendere il servizio idrico, giovedì 16 luglio dalle ore 09.00 alle ore 11.00, nelle seguenti zone: c/da Acquafredda, c/da Liguri Bebiani, c/da Olmeri, c/da Pezzapiana e zona industriale annessa, c/da Ripamorta, c/da San Chirico, via Antonio Abete, piazza Basile. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. L'articolo Riparazione di una perdita: giovedì interruzione ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Riparazione una Carglass, l'importanza di una riparazione sicura del parabrezza QN Motori Riparazione della conduttura, il 15 luglio sospesa la fornitura idrica in tre zone di Vasto

"La SASI ha appena comunicato che a causa di una riparazione all'adduttrice principale Casalbordino - Borrello di Vasto, domani, mercoledì 15 luglio, sarà sospesa la fornitura idrica dalle ore 10.00 a ...

MANUTENZIONE AUTO: IN ABRUZZO PAGATI OLTRE 600 MLN, MAPPA PROVINCIALE SPESA

L'AQUILA - Seicentosessantasei milioni di euro. È questa la cifra che nel 2019 gli automobilisti dell’Abruzzo hanno speso per la manutenzione e la riparazione delle loro autovetture, pari al 2% dei 33 ...

