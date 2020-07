Programmi TV di stasera, martedì 14 luglio 2020. L’esordio di The Resident 2 VS la supersfida di All Together Now (Di martedì 14 luglio 2020) The Resident 2 VS All Together Now Rai1, ore 21.25: The Resident 2×01 La morte prima del disonore: A causa di un attacco hacker il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettri ca. Mina e Austin sono costretti in condizioni d’emergenza ad operare una bambina di pochi giorni nata prematura. 2×02 Il principe e il povero: Mina e Nic propongono a Bell e al padre di Conrad, entrato come azionista di maggioranza nel consiglio di a mministrazione dell’ospedale, di aprire un ambulatorio per curare gli ammalati meno abbienti e privi di assicurazione sanitaria. 2×03 Tre parole: Il pacemaker malfunzionante di un paziente deve essere sostituito. Austin non è convinto dell’affidabilità di quelli prodotti dall’azienda QuoVadis. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra ... Leggi su davidemaggio

