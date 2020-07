'Picchia sempre la mamma': un bambino fa arrestare il compagno violento (Di martedì 14 luglio 2020) Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Matera per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna che Picchiava nonostante fosse spesso presente il figlio piccolo della donna. La ... Leggi su globalist

Arrestato un uomo a Matera per maltrattamenti in famiglia. Picchiava la sua compagna e il figlio di lei che ha detto ai poliziotti “ci picchia sempre” Arrestato un uomo a Matera per maltrattamenti in ...Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Matera per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna che picchiava nonostante fosse spesso presente il figlio piccolo della donna. La polizi ...