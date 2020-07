Paura per Luis Muriel: cade e sbatte la testa, ricoverato in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ore di Paura per Luis Muriel che nelle scorse ore ha sbattuto in maniera accidentale la testa rimediando un trauma cranico con ferita lacero-contusa secondo quanto riportato da Bergamo e Sport. L’attaccante dell’Atalanta è stato portato in un ospedale vicino casa dove è attualmente ricoverato: ancora nessun ufficialità sulle condizioni del colombiano, che quantomeno resta in forte dubbio per la partita di stasera col Brescia. Leggi su sportface

VittorioSgarbi : #cremona Gli infermieri debbono fare gli infermieri, non stare su Facebook a postare messaggi di paura per i cittad… - SabrinaSalerno : Sicuramente quest’estate sarà per tutti noi molto particolare. C’è chi parte, chi ha paura e chi, come me, non se l… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Paura per #Muriel ?? Il colombiano, a seguito di una caduta accidentale, ha rimediato un traum… - QdSit : 'Ci aspettavamo una dotazione finanziaria almeno dieci volte maggiore'. Così Confagricoltura Catania lo stanziament… - Thinking_in : Laura Pausini che vestito! wow incredibile! La amo perché è coraggiosa. è incredibile perché she isn't, how do you… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Mano incastrata a Cantù: paura per un bimbo al centro commerciale Prima Como Conte dagli stati generali agli stati di emergenza

Proroga delle misure anti-Covid, revoca delle concessioni per Autostrade che ha già portato al crollo dei titoli in borsa della società. Sono questi gli stati di emergenza che il presidente del Consig ...

Bruciò l'ex moglie, condannato a 18 anni. Maria Antonietta Rositani: «Ora non ho più paura che mi uccida»

Mentre il giudice del tribunale di Reggio Calabria leggeva la sentenza, Maria Antonietta Rositani tornava in sala operatoria, ha già subito più di 20 interventi. Diciotto anni a Ciro Russo che evase d ...

Proroga delle misure anti-Covid, revoca delle concessioni per Autostrade che ha già portato al crollo dei titoli in borsa della società. Sono questi gli stati di emergenza che il presidente del Consig ...Mentre il giudice del tribunale di Reggio Calabria leggeva la sentenza, Maria Antonietta Rositani tornava in sala operatoria, ha già subito più di 20 interventi. Diciotto anni a Ciro Russo che evase d ...