Paradisi fiscali, Commissione europea: “No aiuti pubblici a imprese che eludono”. M5s: “Avvertimento che vale pure per l’Olanda” (Di martedì 14 luglio 2020) Le risorse per la ripresa post-coronavirus non devono finire alle imprese che hanno legami con i Paradisi fiscali extra europei. La risposta degli Stati alla pandemia passa anche da cospicui aiuti finanziari destinati a fornire liquidità e capitali alle aziende. Per questo la Commissione Ue ha raccomandato ai Paesi membri di non concedere questi aiuti a chi ha legami con gli Stati che figurano nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Non solo: la restrizione si deve applicare anche alle imprese che sono state condannate per reati finanziari come frode, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale. Un modello, conforme alle normative dell’Ue, da utilizzare per evitare, in vista ... Leggi su ilfattoquotidiano

lucadebiase : Bruxelles si prepara ad attaccare i paradisi fiscali in Europa. Si scopre che non occorre l’unanimità. L’Olanda è l… - Ariel2575 : RT @GiuseppeCrisaf1: @ideadestra_ I soldi sono spariti, se li sono spartiti... i cinesi non li hanno mai visti. Saranno nei conti sicuri ne… - CarlottaMiller_ : RT @fattoquotidiano: Paradisi fiscali, Commissione europea: “No aiuti pubblici a imprese che eludono”. M5s: “Avvertimento che vale pure per… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Paradisi fiscali, Commissione europea: “No aiuti pubblici a imprese che eludono”. M5s: “Avvertimento che vale pure per… - fattoquotidiano : Paradisi fiscali, Commissione europea: “No aiuti pubblici a imprese che eludono”. M5s: “Avvertimento che vale pure… -