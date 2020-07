Non solo Twitter e Facebook, Tuttonapoli è anche su Instagram: clicca e seguici! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non solo Facebook e Twitter, Tuttonapoli.net è anche su Instagram con un nuovo profilo. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - marcocappato : Se l'Europa controlla che non buttiamo via soldi europei in spese clientelari ci fa solo un favore. - matteosalvinimi : #Salvini: Non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi o sotto ricatto per altri mesi in base al n… - OmbreMaggione : RT @GassmanGassmann: Certo che ascoltare il dibattito al Senato mette un’angoscia ... gente non laureata che parla di epidemie e soluzioni… - haroldxgolden : @phoebeontw MA LO SO SOLO CHE NON CI STANNO TUTTE -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo vermentino, dalla Nurra la sfida di Gabriele Palmas Agenzia ANSA COVID-19: qual è il ruolo del Comitato istituito dal Protocollo condiviso?

Roma, 14 Lug – Non c’è alcun dubbio che, durante l’emergenza creata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento ...

Napoli, parla il minorenne accoltellato a Fuorigrotta: «Volevo difendere la mia ragazza, lui ha colpito per uccidermi»

Come si sente ora? «Da una parte mi sento veramente miracolato, perché sono già a casa, non ho avuto alcun problema fisico e devo solo aspettare che la ferita suturata guarisca. È una fortuna che sia ...

