NBA, Bruno Caboclo viola la quarantena: scatta l'isolamento supplementare (Di martedì 14 luglio 2020) Il basket NBA è alle prese con la "bolla" di Disney World, che dovrebbe consentire di chiudere la stagione in corso, non senza qualche difficoltà. Lo sa bene la squadra di Houston, che arrivata in Florida si è trovata a gestire l'"evasione" di Bruno Caboclo e la positività al Covid19 di Westbrook. Caboclo, nonostante il chiaro protocollo istituito dalla Lega, ha infatti violato la quarantena delle prime 48 ore uscendo dalla propria stanza. Così facendo, ora il giocatore dei Rockets dovrà scontare un isolamento supplementare di 8 giorni e quindi non potrà allenarsi con i compagni di squadra. scattare l'isolamento supplementare. A questa notizia ha fatto seguito quella ancora ...

