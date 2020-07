Napoli, il Consiglio metropolitano dice sì al Rendiconto 2019 e al Piano strategico (Di martedì 14 luglio 2020) Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 ed il primo Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli ‘ImmagiNA. Napoli Metropoli 2020-2022’. (PDLC 256 -2020) L’esercizio finanziario della Città metropolitana si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 484 milioni di euro, di cui 42,6 disponibili, e 152 milioni in cassa. Notevole la riduzione dell’avanzo rispetto agli anni precedente grazie ai forti investimenti effettuati in particolare per il Piano strategico metropolitano. De Magistris: “Questo atto mette nero su bianco il nostro enorme lavoro per cambiare il volto del nostro ... Leggi su ildenaro

teleischia : NAPOLI. IL CONSIGLIO METROPOLITANO APPROVA IL RENDICONTO 2019 E IL PIANO STRATEGICO - AndreaIncorona8 : Hai capito #Paratici lascialo al #Napoli che ne ha ben donde!!! Da competente quale sarei ti consiglio #Petagna un… - Gianni81979496 : @guarnieribe Alberghi con spiagge private a Napoli centro nisba. Però ci sono alberghi di lusso sul lungo mare Cara… - fattidinapoli : Napoli: Prefetto presiede il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione - - pataepisi : @ibbatta @ili_bibi @bianc_arianna @Alessio_22 @fuoripostoluogo Per Napoli mi offro volontario in quanto indigeno. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Consiglio Napoli, il Consiglio metropolitano dice sì al Rendiconto 2019 e al Piano strategico Il Denaro “Dopo Autostrade, anche Tangenziale di Napoli deve andare via: basta pedaggio”

Nino Simeone Presidente commissione mobilità del Comune di Napoli. Se salta la concessione ad Autostrade, può andare via anche il pedaggio dalla Tangenziale di Napoli: questa l'idea del presidente del ...

Napoli, Viktor Osimhen a un passo: il 21enne nigeriano che nutre i piccioni l’attaccante del dopo Milik

Victor Osimhen è il gioiello del Lille, ma non compare nelle fotografie della campagna abbonamenti del suo club per il 2020/21. Il 21enne nigeriano, 18 gol e sei assist in stagione quest’anno (e 4 ret ...

Nino Simeone Presidente commissione mobilità del Comune di Napoli. Se salta la concessione ad Autostrade, può andare via anche il pedaggio dalla Tangenziale di Napoli: questa l'idea del presidente del ...Victor Osimhen è il gioiello del Lille, ma non compare nelle fotografie della campagna abbonamenti del suo club per il 2020/21. Il 21enne nigeriano, 18 gol e sei assist in stagione quest’anno (e 4 ret ...