Modello Redditi 2020 e sconto tasse-contributi per forfettari. La guida (Di martedì 14 luglio 2020) Modello Redditi 2020 e sconto tasse-contributi per forfettari. La guida Le partite Iva che operano nel regime forfettario e che sono tenute ogni anno a dichiarare le proprie entrate e uscite sul Modello Redditi 2020 possono avere diritto a uno sconto importante sui contributi, al fine di alleggerire un po’ il carico fiscale. I forfettari, infatti, operano in un particolare regime agevolato che consente loro di non avere il peso fiscale che grave invece sulle spalle delle partite Iva ordinarie. Ovviamente il reddito entrante annuo non deve essere superiore a una certa soglia. Modello Redditi: ... Leggi su termometropolitico

Le partite Iva che operano nel regime forfettario e che sono tenute ogni anno a dichiarare le proprie entrate e uscite sul Modello Redditi 2020 possono avere diritto a uno sconto importante sui contri ...

