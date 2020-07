Migranti, è corsa contro il tempo: caserme e alberghi per isolare i positivi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Governo vara una procedura di gara per trovare entro due giorni le strutture in cui inviare i Migranti che hanno il Covid. La priorità è trovare uno o più traghetti per i clandestini presenti in Sicilia e in Calabria. Una vera e propria corsa contro il tempo. È quella che il Governo sta mettendo … L'articolo Migranti, è corsa contro il tempo: caserme e alberghi per isolare i positivi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

