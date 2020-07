Massimo Giletti nel mirino del boss Graviano: «Sta scassando la minchia» (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti Massimo Giletti e Nino Di Matteo “stanno scassando la minchia“. Parlava così Filippo Graviano, il boss mafioso condannato per le stragi del ‘92 e del ‘93, contrariato per i contenuti della trasmissione Non è L’Arena, in onda la sera prima su La7. L’11 maggio scorso, durante l’ora d’aria in carcere, il malavitoso si riferiva con toni minacciosi al conduttore tv e al noto magistrato. Ad ascoltarlo, gli agenti del Gom (il reparto mobile della Polizia penitenziaria) che lo sorvegliavano. “Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia“ Parole non certo benevole, che il ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. - LegaSalvini : #Salvini: 'Solidarietà e sostegno all'amico Massimo #Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza.' - AlessiaMorani : Solidarietà a Massimo #Giletti per le minacce ricevute! Sono certa che comunque non si farà intimidire! - Affaritaliani : Massimo Giletti minacciato da Graviano: 'Ha scassato la minch***' - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Minacciato dal boss? Le istituzioni non mi hanno detto nulla, un fatto gravissimo'. Parla #Giletti, sotto attacco #Bo… -