Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina (Di martedì 14 luglio 2020) «In Italia non siamo ancora in un porto sicuro» rispetto al coronavirus, avverte Roberto Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 luglio delle misure - obbligo di mascherina in... Leggi su ilmessaggero

infoitinterno : Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina - Vito_Troiano : Mascherine, distanza e viaggi: le nuove misure previste dal governo - assodigitale : Ecosistemi marini a rischio per colpa delle mascherine monouso. Occorre studiare nuovi materiali biodegradabili… - fordeborah5 : RT @TermometroPol: ?? Nuove regole di contenimento dell' #epidemia da qui fino al 31 luglio. ? Quali sono le nuove disposizioni per i #viag… - TermometroPol : ?? Nuove regole di contenimento dell' #epidemia da qui fino al 31 luglio. ? Quali sono le nuove disposizioni per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine viaggi Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina Il Messaggero Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì al bagaglio a mano

I dati odierni mostrano il minimo di nuovi contagi da inizio epidemia e buone notizie dalla Lombardia, ma anche focolai preoccupanti in aziende del Nord. «Non esiste il rischio zero senza il vaccino, ...

Recensione Ghost of Tsushima: l'ultimo samurai (di PlayStation 4)

Ghost of Tsushima è finalmente tra noi e arriva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro (la console su cui lo abbiamo provato) al termine del ciclo vitale delle piattaforme di attuale generazione, rappre ...

I dati odierni mostrano il minimo di nuovi contagi da inizio epidemia e buone notizie dalla Lombardia, ma anche focolai preoccupanti in aziende del Nord. «Non esiste il rischio zero senza il vaccino, ...Ghost of Tsushima è finalmente tra noi e arriva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro (la console su cui lo abbiamo provato) al termine del ciclo vitale delle piattaforme di attuale generazione, rappre ...