Leonardo, Atos partner tecnologico per lo sviluppo del supercomputer. Labs, cercansi talenti (anche a Napoli) (Di martedì 14 luglio 2020) Leonardo ha scelto Atos, leader globale nella trasformazione digitale, come partner tecnologico per lo sviluppo del supercomputer che sarà installato a Genova, in una delle sei sedi italiane dei Leonardo Labs, i nuovi laboratori del gruppo dedicati alla ricerca avanzata e all’innovazione tecnologica. Lo riferisce una nota. “Il supercomputer che stiamo sviluppando a Genova rafforzerà significativamente le capacità sia dell’azienda sia su scala nazionale nel supercalcolo, nei big data e nei sistemi autonomi e intelligenti”, afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. “Questo progetto – aggiunge – contribuirà in maniera significativa ... Leggi su ildenaro

