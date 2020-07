Latina. Ubriaco contromano e a folle velocità sul Suv: alla fine aggredisce i poliziotti (Di martedì 14 luglio 2020) La scorsa notte i poliziotti della Questura di Latina impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto P.A. del 1999 per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Gli agenti della Questura di Latina mentre effettuavano un posto controllo nel pieno centro cittadino, sono stati richiamati dalle grida di alcuni giovani che segnalavano un’autovettura tipo SUV, che a folle velocità e contromano si stava dirigendo proprio verso di loro. I poliziotti della Squadra Volante con grande perizia operativa riuscivano a bloccare il veicolo al cui interno vi erano tre occupanti, uno dei quali, il conducente, in evidente stato di alterazione, manifestava da subito aggressività ed insofferenza nei confronti degli operatori. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

