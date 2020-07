L’ambasciatore turco in Italia: Santa Sofia è aperta anche ai cristiani. Tutti possono entrare in moschea (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora polemiche sulla riconversione della basilica di Santa Sofia in moschea. Dopo le notizie sul possibile oscuramento delle icone cristiane arrivano le precisazioni dell’ambasciatore della Turchia in Italia. “Santa Sofia è aperta allo stesso modo ai musulmani e ai cristiani”, ha detto Murat Salim Esenli, incontrando i giornalisti nella sede diplomatica di via Palestro. ”In Turchia ognuno è libero di professare la propria fede”, ha proseguito il diplomatico ricordando come solo a Istanbul esistano ”89 chiese e 21 sinagoghe”. Sulla trasformazione della monumentale basilica in moschea ha detto che ”non importa se sei musulmano, cristiano o ebreo.Tutti ... Leggi su secoloditalia

