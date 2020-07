Incidente Trentino | muore bambino di 11 anni | 4 feriti (Di martedì 14 luglio 2020) Un ragazzino perde la vita a soli 11 anni a seguito di un grave Incidente in Trentino. Era lì in vacanza con la famiglia, lo schianto avviene in galleria. Un Incidente in Trentino, a Predazzo, costa la vita ad un bambino di soli 11 anni. Il piccolo era in vacanza con la mamma ed il … L'articolo Incidente Trentino muore bambino di 11 anni 4 feriti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

primocanale : Incidente stradale in Trentino, muore un bambino di 11 anni di Savona - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A22 del Brennero code tra Rovereto Nord e Trento Sud > Brennero #luceverde #Trentino - AnsaLiguria : Bambino di 11 anni muore in incidente stradale. Famiglia di Savona in vacanza in Trentino. Grave la madre #ANSA - rep_genova : Incidente stradale in Trentino, muore bambino di Savona [aggiornamento delle 19:12] - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Salorno - 13.07.2020 - 16:23 - incidente stradale; liberata una persona dai vigili del fuoco c… -