Ilary Blasi strepitosa in animalier, il costume che piace anche a Marcuzzi e Canalis (Di martedì 14 luglio 2020) È tempo di vacanze, e le vip nostrane sfoggiano silhouette invidiabili e look tutti da copiare: lo sanno bene Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, che in questo periodo su Instagram hanno pubblicato scatti con i loro costumi con stampa animalier. Nel suo ultimo post social, la moglie di Totti è semplicemente splendida: “Sea, salt, sun” recita la didascalia che accompagna una foto in cui, sdraiata su una barca con i capelli al vento e occhiali da sole, indossa un costume intero che valorizza il suo fisico perfetto. Tra i commenti dei fan non possono che esserci complimenti per Ilary: “Allora le sirene esistono”, “Principessa”, “Unica”, “Meravigliosa”, “Divina”. La ... Leggi su dilei

