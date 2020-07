Il matematico Piergiorgio Odifreddi: “Sbagliato abbattere le statue di Colombo e Montanelli, però sarebbe utile rivedere certe cose” (Di martedì 14 luglio 2020) Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista, è intervenuto nella trasmissione “Nautilus” condotta dal direttore Gianluca Fabi e Alessio Moriggi su Cusano Tv Italia (ch. 264 dtt). Sul “politicamente corretto”, Odifreddi ha affermato: “Anche in Italia esistono politicamente corretti, sia di destra che di sinistra. La democrazia dovrebbe spingere ad accettare il fatto che le nostre idee sono delle opinioni, evitando di trasformare le opinioni in fatti. I fatti stanno altrove, stanno nella scienza. Il problema è che spesso il politicamente corretto finisce con l’interferire con fatti scientifici. Non è una cosa dei nostri giorni, pensiamo al Medioevo o al Rinascimento, quando il politicamente corretto era determinato dalla Chiesa. Se qualcuno la pensava ... Leggi su meteoweb.eu

