Gangs of London: analizziamo gli episodi 2 e 3 in live su Twitch (Di martedì 14 luglio 2020) Prosegue la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV e ne analizziamo gli episodi 2 e 3 nella nuova puntata di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch. Gli episodi 2 e 3 di Gangs of London sono andati in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarli in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete. Saranno state le analogie con Gomorra - La serie fino, o i richiami al cinema di Tarantino e Scorsese, ma la nuova epopea familiare malavitosa, creata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans e da Matt Flannery, sbarcata finalmente anche in Italia su Sky e in streaming su NOW TV, sembra avere conquistato ... Leggi su movieplayer

