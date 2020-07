Gabbiano morso da un giovane: 26enne arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) Un uomo che ha morso il Gabbiano che aveva provato ad andarsene con il suo McDonald è stato arrestato. Il giovane, di 26 anni ha avuto un alterco con un Gabbiano dopo che quest’ultimo si era avventato sul suo pranzo. Ora per il Gabbiano morso costerà al giovane la libertà. Gabbiano morso: un episodio giustificato? L’episodio del Gabbiano morso si è verificato nel centro di Plymouth il 9 luglio di fronte agli agenti di polizia – dopo aver assistito all’incidente lo hanno arrestato. L’uomo ha detto alla polizia di essere sotto l’effetto della droga. Il detenuto è stato portato in ospedale per le cure, ... Leggi su kontrokultura

