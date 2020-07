Frosinone, smascherato truffatore seriale: era il “mago” delle aree di servizio. Così raggirava i cassieri (Di martedì 14 luglio 2020) Nella mattinata odierna il personale della squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, a seguito di un’attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà un uomo di origine campana. Il trentaseienne, già pregiudicato per analoghi reati, era solito recarsi nelle varie aree di servizio, nella fattispecie “La Macchia Est”, per acquistare oggettistica di scarso valore, pagando sempre con banconote da 100 euro e ricevendo regolarmente il resto. Poco prima di lasciare la cassa simulava un immediato ripensamento dovuto alle caratteristiche della cosa comprata, restituendola e chiedendo indietro il compenso versato, sostenendo di aver dato 100 euro e di non aver ancora ricevuto il resto. Poiché il tutto avveniva in pochi attimi e con uno scambio veloce di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

