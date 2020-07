Coronavirus, viaggio in aereo: “Sì” al trolley in cabina (Di martedì 14 luglio 2020) La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano era stata presa «dalle compagnie aeree e non dal governo» Leggi su lastampa

SkyTG24 : Coronavirus #Roma, positivo in viaggio da 5 giorni con tosse e febbre fermato a Termini - LaStampa : La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano era stata… - infoitinterno : Coronavirus, viaggio in aereo: “Sì” al trolley in cabina - LaStampa : Coronavirus, viaggio in aereo: “Sì” al trolley in cabina - ginugiola : Diciottomila km in bici dal Giappone all'Italia, ma il coronavirus interrompe il viaggio -