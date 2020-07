Coronavirus, Speranza: “Rischiamo di importare i contagi da fuori. Misure prorogate fino al 31 luglio: mascherine e niente assembramenti” (Di martedì 14 luglio 2020) “La partita per sconfiggere il Covid è tutt’altro che terminata, serve prudenza”. Per questo, il Governo vuole prorogare il decreto del presidente del Consiglio con le Misure anti Covid fino al 31 luglio: lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Senato. Ma sulla proroga dello stato di emergenza, precisa, “nessuna decisione è stata ancora presa”. Per le prossime settimane quindi ancora mascherine e divieto di assembramenti. Ma soprattutto, più controlli per chi viene dall’estero: come dimostra la cronaca degli ultimi giorni e lo stop agli ingressi per chi proviene Paesi a rischio, la linea di Speranza è quella della “massima prudenza” per non vanificare gli sforzi fatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

