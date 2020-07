"Che fine ha fatto?", i tifosi della Roma fanno gli auguri a Under con un dubbio (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi compie 23 anni Cengiz Under, attaccante della Roma, giocatore di talento che tanto piace anche al Napoli. Leggi su tuttonapoli

NicolaPorro : Il #Governo #giallorosso è nato contro i pieni poteri ipotetici di #Salvini e ha dato i pieni poteri reali a #Conte… - GiovanniToti : Il Ministro De Micheli aveva promesso ai sindaci liguri che dal 10 di luglio si sarebbe marciato in tutte le… - SusannaCeccardi : “Un decimo degli occupati del settore privato rischia di perdere il lavoro entro la fine dell’anno. Non possiamo as… - nuovalepanto : @4everAnnina @MarcoSanavia1 Rassegnamoci.Faremo la fine della Francia,del Belgio,di Londra.Città in mano ad arabi e… - _martinaaa___ : RT @_torschluspanik: Se penso anche solo per un istante che Naya era consapevole di cosa stava accadendo e ha usato tutte le sue energie pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine «Beetlejuice - Spiritello porcello» in tv , che fine hanno fatto i protagonisti del film di Tim Burton Corriere della Sera Elezioni regionali, Dormentoni (Pd) smentisce la candidatura e attacca: "Barbari alle porte"

“I barbari sono alle porte”. Così il presidente del Quartiere 4 (Isolotto) Mirko Dormentoni, Pd, al termine di un lungo post pubblicato questa mattina su Facebook per mettere la parola fine all'ipotes ...

Acilia, Aguzzetti; "Via Morelli sia priorità tra gli sgomberi del X Municipio"

"Continueremo ad essere spina nel fianco fino a quando a questo scempio non verrà messa la parola fine restituendo decoro e sicurezza ad un quartiere che merita attenzione e rispetto” Acilia - “Appren ...

“I barbari sono alle porte”. Così il presidente del Quartiere 4 (Isolotto) Mirko Dormentoni, Pd, al termine di un lungo post pubblicato questa mattina su Facebook per mettere la parola fine all'ipotes ..."Continueremo ad essere spina nel fianco fino a quando a questo scempio non verrà messa la parola fine restituendo decoro e sicurezza ad un quartiere che merita attenzione e rispetto” Acilia - “Appren ...