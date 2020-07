Cassandra e il sogno ‘Amici’: la sua voce è più forte della chemio (Di martedì 14 luglio 2020) La tenacia e la passione per la musica vanno oltre ad un tumore da sconfiggere. La storia di Cassandra che sosterrà il provino di Amici via Skype, nonostante la chemioterapia Fonte foto: webQuesta è una storia commovente, una storia di grande tenacia che dimostra quanto nulla sia impossibile quando si ha un sogno e si lotta con tutte le proprie forze per realizzarlo, anche quando le avversità della vita emergono prepotentemente. Questa è la storia di Cassandra, una ragazza 20 enne che è riuscita a realizzare il suo sogno, anche quando tutto sembrava perduto, a causa di un brutto male che la sta affliggendo dall’inizio dell’anno. Il carattere positivo e la sua voce sublime e potente l’hanno premiata e ... Leggi su chenews

