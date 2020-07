Calano i casi, aumentano i morti. Appello ai giovani: non assembratevi (Di martedì 14 luglio 2020) Continuano a migliorare i dati sui contagi da coronavirus nel nostro Paese, anche se con un nuovo, seppur lieve, aumento dei decessi. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono scesi dai 169 di lunedì a 114, nonostante un considerevole incremento dei tamponi effettuati, mentre i morti sono passati da 13 a 17. Scendono gli attualmente positivi e i ricoverati in terapia intensiva, e va molto meglio anche in Lombardia, dove cade l'obbligo di mascherine all'aperto se si può garantire la distanza di sicurezza. L'andamento incoraggiante dell'epidemia, seppur con la persistenza di alcuni focolai, si accompagna però a una percezione della pericolosità del virus sempre meno diffusa, come temuto da epidemiologi e governo. Non solo gli italiani ritengono più improbabile contrarlo, ma si sentono anche molto meno vulnerabili ... Leggi su iltempo

