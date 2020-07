Cade in piscina e sbatte la testa, Muriel ricoverato in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Incidente per Luis Muriel che Cade sul bordo della piscina e sbatte la testa. Il calciatore dell’Atalanta ha riportato un trauma cranico. Ore di paura e apprensione per Luis Muriel, ricoverato in ospedale dopo essere caduto in piscina e aver sbattuto la testa. Il calciatore ha riportato un trauma cranico con una ferita. Luis Muriel Cade in piscina e sbatte la testa. ricoverato in una clinica a Bergamo, non sarebbe grave Luis Muriel si trovava a pranzo in compagnia con i suoi compagni di squadra dell’Atalanta quando è caduto sul bordo della piscina e ha ... Leggi su newsmondo

