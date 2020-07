Authority, è arriva la fumata bianca. Camera e Senato eleggono i componenti di Agcom e privacy dopo oltre un anno di stallo e rinvii (Di martedì 14 luglio 2020) dopo un ritardo di un anno, il “giorno dei giorni” è arrivato. Oggi Camera e Senato hanno eletto i 8 componenti di Agcom e Autorità Garante della privacy. A Palazzo Madama, per il collegio del Garante per la protezione dei dati personali (privacy), sono stati eletti Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione. Riguardo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), gli eletti sono Laura Aria e Elisa Giomi. La Giomi è una docente universitari indicata dai 5 Stelle) mentre Stanzione è un giurista in quota Pd. Alla Camera, dove i componenti delle Authority da nominare erano 5, sono stati eletti ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Authority arriva Authority, è arriva la fumata bianca. Camera e Senato eleggono gli 8 componenti di Agcom e privacy dopo oltre un anno di stallo e rinvii LA NOTIZIA Scaletto, riapertura ok ma ora l'Authority tassa la spiaggia sociale

Savona – Quattrocento euro e spicci, tanto è servito, più che una firma, per far partire la stagione dello Scaletto senza Scalini che dovrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, avere il via libera per ...

Nepal. Free WiFi in arrivo al campo base Everest

La Nepal Telecommunications Authority (NTA) ha annunciato negli scorsi giorni di essere pronta all’avvio dei lavori per dotare il campo base di connessione internet gratuita. Il compito di portare a t ...

Savona – Quattrocento euro e spicci, tanto è servito, più che una firma, per far partire la stagione dello Scaletto senza Scalini che dovrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, avere il via libera per ...La Nepal Telecommunications Authority (NTA) ha annunciato negli scorsi giorni di essere pronta all’avvio dei lavori per dotare il campo base di connessione internet gratuita. Il compito di portare a t ...