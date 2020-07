Atalanta, nulla di grave per Muriel ma non ci sarà contro il Brescia (Di martedì 14 luglio 2020) L’Atalanta B.C., attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio. Lo stesso calciatore ha rassicurato tutti i tifosi e gli sportivi sulle proprie condizioni di salute, affidando il suo pensiero ad Instagram. Foto: Muriel Twitter Atalanta View this post on Instagram Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo ... Leggi su alfredopedulla

