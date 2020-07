Anticipazioni Daydreamer 20 – 24 luglio: Can potrebbe licenziare Sanem (Di martedì 14 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 20 – 24 luglio: cosa succederà la settimana prossima? Saranno guai per Sanem, che involontariamente romperà la preziosa macchina fotografica di Can. Perciò tutti, in azienda, penseranno che la ragazza incorrerà in un rapido licenziamento! Sarà così? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Daydreamer lunedì 20 luglio: Osman deve rifare lo spot pubblicitario Osman si è dimostrato un ottimo testimonial pubblicitario per “Orgatte”, la bevanda della ditta di Levent, pubblicizzata dall’agenzia di Can. Purtroppo, però, un guasto tecnico costringerà la troupe a rifare lo spot: il bel macellaio fratello di Ayhan e innamorato di Leyla dovrebbe tornare in scena. ... Leggi su pianetadonne.blog

