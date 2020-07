Alexandra Ocasio-Cortez conquista il Silver 3 in LoL e festeggia su Twitter (Di martedì 14 luglio 2020) Il settore degli esports è talmente in ascesa da arrivare ormai a coinvolgere addirittura esponenti politici dei vari Paesi. Tra questi, troviamo anche personaggi di primissimo piano, come ad esempio la deputata dei Democratici statunitensi Alexandra Ocasio-Cortez, 31 anni, nota per essere una delle rappresentanti più autorevoli dell’ala sinistra dei “Democrats”. Già in passato la deputata aveva rivelato la sua passione per gli esports ed in particolare per League of Legends, con il raggiungimento del Silver 2 nelle sfide classificate. In un tweet postato ieri, la Ocasio-Cortez ha invece annunciato di aver raggiunto il Silver 3 nel famoso gioco esports. La deputata, nel tweet – che ha già ottenuto circa ... Leggi su esports247

esports247_it : Alexandra Ocasio-Cortez conquista il Silver 3 in LoL e festeggia su Twitter - bigapple410 : @asheborn57 @nypmetro Impeach DiBlassio, Cuomo. Alexandra Ocasio, shumer, gillibrand. - SKCALIFORNIAW : OK*??& & Alexandra Ocasio Cortez*??& BTS*??& No NO*?? & ©® - maiian_delrey : @_maousami_ Look up Alexandra Ocasio Cortez, socialist na cia. Permi gna away ka mga republicans - MarianneVoix : Alexandra Cortez Ocasio ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandra Ocasio A Biden manca ancora l'appoggio di Alexandra Ocasio-Cortez AGI - Agenzia Italia Effetto George Floyd. I Redskins cambiano nome e logo dopo 87 anni

La squadra di football americano Washington Redskins ha deciso: dopo 87 anni è ora di cambiare il nome. Da molti anni è in corso un dibattito per decidere se eliminare o no il riferimento ai “Pelleros ...

Quel che il movimento Black Lives Matter ha ottenuto finora

Non solo gesti simbolici sulle statue e cancellazione di show controversi: la morte del 47enne Floyd ha segnato l'inizio di una chiamata all'azione globale, che ha già raggiunto o avviato cambiamenti ...

La squadra di football americano Washington Redskins ha deciso: dopo 87 anni è ora di cambiare il nome. Da molti anni è in corso un dibattito per decidere se eliminare o no il riferimento ai “Pelleros ...Non solo gesti simbolici sulle statue e cancellazione di show controversi: la morte del 47enne Floyd ha segnato l'inizio di una chiamata all'azione globale, che ha già raggiunto o avviato cambiamenti ...