Vanessa Incontrada, il figlio Isal è cresciuto: oggi è identico a lei. “Una cosa unica” (Di lunedì 13 luglio 2020) Vanessa Incontrada rappresenta un grande esempio per quanto riguarda l’accettazione del proprio aspetto esteriore. La celebre showgirl dopo aver partorito il suo unico figlio Isal, nel 2008, è stata spesso criticata per il suo naturale aumento di peso e non solo. Pur avendone sofferto, invece di piangersi addosso, la conduttrice televisiva ha preferito vestirsi dei panni della paladina della giustizia, mostrandosi con fierezza per come è, cercando di confortare persone emotivamente più deboli di lei. Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Vanessa Incontrada ha spiegato di aver conosciuto anche molti uomini criticati per il loro fisico: “Tra gli uomini c’è una continua e assurda ricerca della perfezione. Credo sia un limite di ... Leggi su tuttivip

