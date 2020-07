UYN lancia la sua prima collezione di scarpe dall'anima green (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo aver rivoluzionato il settore dell’intimo e dell’abbigliamento sportivo, ora il brand UYN, acronimo di Unleash Your Nature - porta la sua innovazione anche nel mondo della calzatura. Il marchio di Asola (Mantova) infatti presenta la sua prima linea di scarpe completamente Made in Italy: sei modelli per lui e per lei che esprimono lo spirito pionieristico di UYN e interpretano le tendenze di comfort e sostenibilità. Il punto di forza è la sofisticata struttura della scarpa che presenta una costruzione 3D knit a due strati derivata dal concetto della calza, con pura lana Merino nella superficie interna a contatto con il piede. La tomaia è super elastica, del tutto o in parte (a seconda dei modelli) priva di cuciture e irrigidita nelle aree strategiche del tallone, della punta e dei lati. Il risultato è una scarpa ... Leggi su gqitalia

