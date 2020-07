"Una scelta pericolosa". Cassese con Salvini e Meloni contro la porcata di Conte: "Non si arresta la libertà per decreto" (Di lunedì 13 luglio 2020) No, non un "pericoloso sovranista". Ma il costituzionalista Sabino Cassese, direttamente dalle colonne del Corriere della Sera. La firma punta il dito contro la proroga dello stato d'emergenza per coronavirus voluta da Giuseppe Conte e dal governo. "Sono molte le ragioni per non prorogare al 31 dicembre lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio e in vigore fino al termine di luglio - premette Cassese -. In primo luogo, manca il presupposto della proroga. Perché venga dichiarato o prorogato uno stato di emergenza, non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza", sottolinea. E ancora: "Perché prorogare lo stato di eccezione, se è possibile domani, qualora se ne verificasse la necessità, riunire il ... Leggi su liberoquotidiano

Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza", sottolinea. E ancora: "Perché prorogare lo stato di eccezione, se è possibile domani, qualora se ne verificasse la necessità, riunire il ...

Il presidente De Laurentiis ha voluto parlare di questa scelta, esaltando le capacità ... data di ripresa del campionato. Vi riportiamo una parte delle dichiarazioni del presidente del Napoli ...

