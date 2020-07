“Terrone del caxxo”, l’offesa del manager dell’Atalanta: inchiesta della procura FIGC (Di lunedì 13 luglio 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, tramite il suo profilo Facebook ha espresso tutto il suo disappunto per la vicenda che ha coinvolto l’Atalanta nelle ore antecedenti la sfida in casa della Juventus. Il team manager dell’Atalanta Mirco Moioli aveva espresso frasi pesanti ed un insulto razzista nei confronti di un tifoso del Napoli. Ecco il pensiero del Ministro:“Brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC”. L'articolo “Terrone del caxxo”, l’offesa del manager dell’Atalanta: inchiesta della procura FIGC proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - pelopippo : Io, a chi mi da del #terrone , ho imparato a guardarlo con tenerezza, e con un po’ di compassione. Penso a quanto… - LaStampa : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Figc - infoitsport : “Terrone di M”, le ‘scuse’ del Team Manager dell’Atalanta: che poi controbatte - FabrizioBassan3 : RT @giuliaselvaggi2: Di calcio capisco poco ma sono specializzata in terronaggine e posso dire con assoluta certezza che tra Mirco Moioli c… -

