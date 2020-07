Suter molla i Lions per la NHL (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 24enne attaccante ha fatto valere una clausola presente nel suo contratto per l’“uscita” verso il Nord America Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Suter molla

Moto.it

ZURIGO - Nella prossima stagione Pius Suter non vestirà la maglia dei Lions. Il 24enne, che ha fatto valere una clausola di uscita presente nel suo contratto, tenterà l’avventura in NHL. Ancora non è ...