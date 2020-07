Sonia Bruganelli, una hater la offende suggerendole di ritoccarsi, lei pubblica il suo nome e mette a confronto una sua foto con quella dell’hater e chiede «Perché la faccia me la devo rifare io?», il web si rivolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis ci ha abituato ai suoi modi molto diretti, nel bene e nel male. La Bruganelli posta ciò che le va della sua vita privata e non, e non si preoccupa delle reazioni che potrebbe scatenare anzi, a detta del marito Paolo Bonolis si diverte a stuzzicare e a scatenare polveroni attorno a se e il mondo del web, puntualmente ci casca. L’anno scorso, per aver postato le foto della vacanze della sua famiglia che si è spostata nei luoghi di villeggiatura con l’aereo provato, si è attirata addosso una valanga di critiche ma lei non si è scomposta neppure un momento. Le vacanze della famiglia Bonolis Bruganelli fuori dall’Italia Quest’anno che tutti si stanno preoccupando di caldeggiare l’Italia come meta ... Leggi su baritalianews

