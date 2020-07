Serie A, la Lega calcio chiede la riapertura degli stadi (Di lunedì 13 luglio 2020) Attraverso un comunicato, la Lega calcio della Serie A, ha chiesto al Governo la riapertura degli stadi per le ultime giornate di campionato Da ormai alcune settimane la Serie A è ricominciata. Fino ad oggi, si è giocato a porte chiuse, vista l’emergenza ancora in corso in alcune regioni, ma negli ultimi giorni i club hanno sollecitato il Governo a riaprire gli impianti per le ultime giornate di campionato. Oggi, ci ha pensato direttamente la Lega calcio, a sollecitare una riapertura degli impianti, attraverso un comunicato ufficiale: “E’ stata inoltre ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la ... Leggi su zon

