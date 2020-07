Sardine tornano e annunciano un tour: "Riscopriamo i valori della politica" (Di lunedì 13 luglio 2020) Riappaiono le Sardine. E lanciano un tour per fine luglio. “La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che attraverserà Veneto, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Liguria. Un viaggio per riscoprire i valori della politica, ripartendo dai luoghi, dalle persone, dai temi”, si legge in una nota.Poi i dettagli del ‘viaggio’: “Partirà da Casa Matteotti, passerà da Padova in cui si festeggerà la resistenza al dominio leghista, attraverserà le Marche raccontando le esperienze virtuose, parlando di antifascismo e incontrando le comunità che tuttora fanno i conti con il terremoto, sfocerà a Lecce per un grande evento nazionale, risalirà per la ... Leggi su huffingtonpost

summo_t : RT @ilriformista: Regioni al voto, tornano in piazza le #Sardine: “Un tour da 2mila chilometri dal 23 al 28 luglio” @6000sardine https://… - ilriformista : Regioni al voto, tornano in piazza le #Sardine: “Un tour da 2mila chilometri dal 23 al 28 luglio” @6000sardine - peterkama : Non vogliono definirlo 'tour elettorale', ma 'tour politico'. Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione… - POVERHACCYS : fermi tutti....tornano le #sardine - 15Franco14 : Attenti alle sardine lesse che tornano per riproporre la conoscenza attraverso il web che tanto male sta facendo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine tornano Sardine tornano e annunciano un tour: "Riscopriamo i valori della politica" L'HuffPost Sardine tornano e annunciano un tour: "Riscopriamo i valori della politica"

Riappaiono le Sardine. E lanciano un tour per fine luglio. “La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che attraverserà Veneto, Marche, Puglia, Campania, ...

Regionali: sardine in tour dal 23 al 28 luglio

(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Non vogliono definirlo “tour elettorale”, ma “tour politico”. Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione della campagna elettorale per le regionali per opporsi al ...

Riappaiono le Sardine. E lanciano un tour per fine luglio. “La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che attraverserà Veneto, Marche, Puglia, Campania, ...(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Non vogliono definirlo “tour elettorale”, ma “tour politico”. Le sardine, il movimento nato a Bologna in occasione della campagna elettorale per le regionali per opporsi al ...