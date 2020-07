Presidenziali, vince Duda ma la Polonia è divisa in due (Di lunedì 13 luglio 2020) Andrzej Duda sarà ancora il presidente nella Polonia per un pugno di voti o poco più con circa il 51% delle preferenze. La storia, quella recente, si ripete a Varsavia dopo il primo lustro targato Duda. Ancora una volta sono circa 500.000 i voti al ballottaggio che separano il presidente uscente del governo della destra populista Diritto e giustizia (Pis) dal suo sfidante di turno. Nel maggio del 2015 a farne le spese era stato Bronisław Komorowski del partito liberale … Continua L'articolo Presidenziali, vince Duda ma la Polonia è divisa in due proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

