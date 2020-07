Parco Crescenzio, riqualificata l’area giochi (Di lunedì 13 luglio 2020) Un’area giochi completamente nuova e riqualificata per il Parco Crescenzio, in zona Vanchiglia a Torino. Dove non solo è stata rifatta la pavimentazione anti-trauma e aggiustati i giochi rovinati, ma sono anche stati montati dei nuovi giochi musicali e titolo sperimentale, frutto della collaborazione della città con Iren. La riapertura dell’area per i bambini l’annuncia la sindaca Chiara Appendino: “Un altro spazio che restituiamo ai più piccoli e alle loro famiglie per trascorrere il loro tempo negli spazi pubblici in queste calde giornate estive… e non solo. Abbiatene buona cura”. L'articolo Parco Crescenzio, riqualificata l’area giochi ... Leggi su nuovasocieta

