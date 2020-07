Paola Perego, il retroscena: “Sono andata dall’esorcista, sentivo che stavo morendo…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Paola Perego e la frase choc contenuta nel suo libro: ‘sentivo che stavo morendo, sono andata dall’esorcista’ Dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo Paola Perego è pronta per prendere le redine di un nuovo programma. Ad annunciarlo è stata lei stessa e in autunno la rivedremo in televisione. Al momento la moglie di Lucio Presta si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia e sta promuovendo il suo libro ‘Dietro Le Quinte delle mie Paure’. Al suo interno sono riportati i momenti più bui della sua vita ovvero quando la professionista romana soffriva di attacchi di panico. Ma una frase in particolare ha lasciato a bocca aperta tutti i lettori, eccola: “sentivo che ... Leggi su kontrokultura

piumoncino : @TRASHPERSON18 C’è una petizione su - LorenzoMainieri : @peregopaola e @donabianchi1 ospiti di @Costanzo a S'è fatta notte - TRASHPERSON18 : #4 Paola Perego - venturi09336799 : RT @bubinoblog: LA RAI2 CHE VERRÀ: IL FILO ROSSO, IL NUOVO TALK DI PAOLA PEREGO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA RAI2 CHE VERRÀ: IL FILO ROSSO, IL NUOVO TALK DI PAOLA PEREGO -