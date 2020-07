Palma di Montechiaro (Agrigento) – Orrore in una abitazione trovato morto anziano con mani e piedi legati (Di lunedì 13 luglio 2020) Un pensionato di 89 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La casa era a soqquadro: secondo le forze dell’ordine potrebbe trattarsi di una rapina finita male. Delitto a Palma di Montechiaro, piccolo Comune in provincia di Agrigento. Un pensionato di 89 amni, Michelangelo Marchese, è … Leggi su periodicodaily

Today_it : Orrore in casa: anziano trovato morto con mani e piedi legati - ilSicilia : #Cronaca #Agrigento Palma di Montechiaro, rapina in casa: trovato morto con mani e piedi legati… - GazzettaDelSud : Palma di Montechiaro, anziano trovato morto con le mani e i piedi legati: ipotesi rapina - luigiasero : Michelangelo Marchese aveva 89 anni, è morto a seguito di una rapina avvenuta qualche giorno fa, lo hanno lasciato… - LaVocedellIsola : Michelangelo Marchese aveva 89 anni, è morto a seguito di una rapina avvenuta qualche giorno fa, lo hanno lasciato… -