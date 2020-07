Nunzia De Girolamo sbarca su Rai1 con un nuovo programma: Ciao Maschio (il titolo è provvisorio) (Di lunedì 13 luglio 2020) L'approdo di Nunzia De Girolamo sulle reti Rai era solo questione di tempo. Se ne parla da mesi, tant'è che il suo nome era stato spesso associato a Linea Verde. Ora quelle voci si stanno per concretizzare perché, come riporta l'Ansa, l'ex deputata sbarcherà nella seconda serata del sabato sera di Rai1 con una trasmissione dal titolo (provvisorio) Ciao Maschio!. Si tratterebbe di un format di interviste a soli uomini: un argomento a puntata come filo conduttore di un dialogo sulle tematiche di attualità, in onda da novembre. La conferma arriverà soltanto il 16 luglio, quando il servizio pubblico presenterà agli addetti ai lavori i palinsesti della prossima stagione televisiva, ma ormai sembra cosa fatta.Non sarà questo ... Leggi su blogo

machefredfa2 : RT @GiusCandela: Nunzia De Girolamo conduce un programma su Rai1 al sabato sera in seconda serata 'Ciao Maschio'. No, dico: voi precisament… - ZioKlint : RT @Il_Vitruviano: La De Girolamo sarà la conduttrice di un programma del sabato sera su Rai Uno che si intitola 'Ciao, Maschio'. La politi… - superdrumm : Nunzia De Girolamo avrà in #Rai un programma tutto suo. I Raccomandati. - MoniShantiRani : RT @Il_Vitruviano: La De Girolamo sarà la conduttrice di un programma del sabato sera su Rai Uno che si intitola 'Ciao, Maschio'. La politi… - DanieleGarbo : Naturalmente la risposta è : no. -

