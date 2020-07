Montagna: alpinisti in difficoltà salvati dal Soccorso Alpino Valdostano (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano ha portato a termine 2 interventi per il recupero di alpinisti in difficoltà a causa di problemi con i materiali. Il primo intervento ha avuto luogo sulla Cresta dell’Innominata, sul versante italiano del Monte Bianco: 2 gli alpinisti bloccati a quota 4200 metri, uno francese e uno svizzero, compagni di cordata. Il secondo intervento è stato eseguito sulla Punta Wimper alle Grandes Jorasses (Monte Bianco), quota 4300 metri: 2 gli alpinisti italiani in difficoltà. Entrambi gli interventi si sono conclusi senza particolari criticità e gli alpinisti non hanno avuto necessità di intervento sanitario.L'articolo Montagna: alpinisti in difficoltà ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Montagna alpinisti Alpinista precipita e muore sul versante francese del Monte Bianco Montagna.tv Mangia Trekking/alpinismo lento al rifugio e lago di Monte Acuto

A parere dell’associazione dell’Alpinismo Lento, l’attuale situazione del Covid -19, deve stimolare sempre più ad uscire di casa. L’associazione consiglia, per quanto possibile, di fuggire dai grandi ...

Infortunata sul Gran Sasso salvata da intervento Cnsas e Cai

Stava scendendo con altri alpinisti per la via Direttissima sul Gran Sasso ... e d'inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna e agli amanti degli sport ...

A parere dell’associazione dell’Alpinismo Lento, l’attuale situazione del Covid -19, deve stimolare sempre più ad uscire di casa. L’associazione consiglia, per quanto possibile, di fuggire dai grandi ...Stava scendendo con altri alpinisti per la via Direttissima sul Gran Sasso ... e d'inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna e agli amanti degli sport ...