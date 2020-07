Mike Lennon svela la genesi del suo personaggio nel documentario 'From Mono to Stereo', poi il singolo Libero (Di lunedì 13 luglio 2020) Mike Lennon , il giovane artista di origine vietnamita, svela finalmente il suo vero volto. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico e ai media giocando con ironia e sarcasmo con gli Stereotipi ... Leggi su leggo

Mike Lennon, il giovane artista di origine vietnamita, svela finalmente il suo vero volto. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico e ai media giocando con ironia e sarcasmo con gli stereotipi ...

Milano, 13 lug. (askanews) – Mike Lennon, il giovane artista di origine vietnamita, svela finalmente il suo vero volto. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico e ai media giocando con ironia e ...

