Meteo AOSTA: tra sole e nubi con qualche ACQUAZZONE (Di martedì 14 luglio 2020) Il Meteo su AOSTA si mostrerà nuvoloso martedì, con qualche possibile rovescio pomeridiano. Il tempo sarà incerto anche mercoledì, mentre ci sarà più sole giovedì con maggiore escursione termica tra giorno e notte. Martedì 14: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 2 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 15: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da ... Leggi su meteogiornale

Aostaoggi : Avviso meteo per temporali sulla Valle d'Aosta - Museo_di_Chemp : RT @vdaMeteo: #meteo #VDA oggi bel tempo. Domattina ancora abbastanza soleggiato; poi aumento della nuvolosità e da metà pomeriggio rovesci… - vdaMeteo : #meteo #VDA oggi bel tempo. Domattina ancora abbastanza soleggiato; poi aumento della nuvolosità e da metà pomerigg… - vdaMeteo : #meteo #VDA oggi e domani bel tempo su tutta la regione; qualche nube in montagna nel pomeriggio. Oggi massime ad A… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo AOSTA Meteo AOSTA: oggi pioggia e schiarite, Mercoledì 15 temporali e schiarite, Giovedì 16 nubi sparse iL Meteo Meteo AOSTA: tra sole e nubi con qualche ACQUAZZONE

Il meteo su Aosta si mostrerà nuvoloso martedì, con qualche possibile rovescio pomeridiano. Il tempo sarà incerto anche mercoledì, mentre ci sarà più sole giovedì con maggiore escursione termica tra g ...

Coronavirus, gli ultimi dati: in Lombardia ci sono 453 focolai attivi

Nei prossimi giorni il governo prorogherà di cinque mesi lo stato d'emergenza Covid in Italia che scade il 31 luglio. E per martedì 14 luglio è atteso un nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus per pror ...

Il meteo su Aosta si mostrerà nuvoloso martedì, con qualche possibile rovescio pomeridiano. Il tempo sarà incerto anche mercoledì, mentre ci sarà più sole giovedì con maggiore escursione termica tra g ...Nei prossimi giorni il governo prorogherà di cinque mesi lo stato d'emergenza Covid in Italia che scade il 31 luglio. E per martedì 14 luglio è atteso un nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus per pror ...