Marelli: «Netti i rigori per la Juve contro l’Atalanta. Falli di mano? Non è cambiato nulla» (Di lunedì 13 luglio 2020) Luca Marelli, ex arbitro e punto di riferimento per l’analisi di episodi da moviola, ha parlato in esclusiva su JuventusNews24 Luca Marelli, ex arbitro, si è concesso in esclusiva su JuventusNews24 per analizzare quanto accaduto dal punto di vista arbitrale in Juve-Atalanta. Più in generale una riflessione su casistica e frequenza anomala dei calci di rigore in Serie A. LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU JuveNTUS NEWS 24 I due rigori di Juve-Atalanta possiamo definirli serenamente Netti? «C’è poco da approfondire in merito. Sono due episodi chiari. Il primo di De Roon dovuto all’aumento del volume corporeo. Se avesse colpito il pallone col braccio destro non sarebbe ... Leggi su calcionews24

gianmancho1 : RT @rajonee09: Quell'infame di pistocchi che di solito cita sempre marelli per la moviola oggi che marelli conferma che i due rigori erano… - MaxTen10ADP : Marelli a Radio 24: 'Non mi piace contestazione Gasperini per episodi così netti' Caso strano proprio per questo n… - TUTTOJUVE_COM : Marelli a Radio 24: 'Non mi piace contestazione Gasperini per episodi così netti' - cn1926it : #Marelli su #JuveAtalanta: “I rigori erano netti, sarà difficile cambiare il regolamento” - Fiorentinanews : #Marelli: 'Non mi piacciono le polemiche per episodi netti come i rigori della #Juventus di ieri. Sono i difensori… -